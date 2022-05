Schianto auto-moto: 18enne finisce in ospedale

Erano da poco passate le 8 quando, per cause in corso di accertaemento, un'auto e un motociclo sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Lonigo, in via San Giovanni.

Ad avere la peggio il giovane conducente del motociclo che ha riportato vari traumi alle gambe inferiori e pertanto è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasferito in ospedale a Vicenza in codice rosso. IL giovane, residente a Lonigo, non è in pericolo di vita.

Da chiarire la dinamica dell'incidente su cui indagano gli agenti della Polizia locale di Lonigo.