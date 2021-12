Auto esce di strada e finisce nel fossato: ferito il conducente

Giovedì sera, intorno alle 19.30 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fattorelle nella frazione di Bagnolo di Lonigo per un'auto finita in un fossato di scolo giù da un ponticello: ferito il conducente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, che è stato posto su una barella spinale per essere recuperato e portato sul piano stradale.

Il personale sanitario del Suem 118 ha preso in cura il conducente, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.