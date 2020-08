Auto contro un platano: giovane muore dopo 4 giorni

Non ce l'ha fatta Brandon Catter, il giovane rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto domenica a Bagnolo di Lonigo lungo la strada provinciale 500. Il 19enne, residente a Terranegra di Legnago, stava rientrando a casa con un amico da una festa di Ferragosto in una pizzeria di Vicenza quando l'auto è sbandata finendo addosso a un platano.

Il giovane, che era sul sedile del passeggero, è stato portato al San Bortolo in rianimazione e le sue condizioni si sono aggravate. Mercoledì, a quattro giorni dal ricovero, è stata dichiarata la morte cerebrale.