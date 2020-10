Schianto all'alba: auto contro un platano sbatte e carambola contro un'altra vettura

Incidente all'alba di martedì a Bagnolo di Lonigo. Per cause in corso di accertamento un giovane alla guida di una Peugeot 207 è finito contro un cancello dopo essersi precedentemente scontrato con un platano ed un'altra auto.

Il ragazzo è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale, come anche l'autista dell'Alfa Romeo 156, coinvolta nell'incidente e finita fuori strada dopo l'urto.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.