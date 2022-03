Violento schianto alle prime luci dell'alba: l'auto si spezza a metà, grave un 23enne

Domenica mattina, poco prima delle 6, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 248 in via Chiesa a Longa di Schiavon per un’auto finita rovesciata e spezzata dopo essere finita contro un ostacolo fisso: gravemente ferito un 23enne.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza il luogo e i resti della vettura sparsi sulla tutta la carreggiata, mentre il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasferito in codice rosso in ospedale.

Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione della vettura e di tutti i detriti.