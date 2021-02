L'auto sbanda e finisce nel torrente: feriti tre giovani

L'intervento dei vigili del fuoco per recuperare la vettura che si è rovesciata. In ospedale il conducente e i due passeggeri

Alle 19 circa di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bittarelli ad Altissimo per un’auto finita rovesciata in un piccolo torrente, 4 metri sotto il piano stradale: feriti tre giovani. Gli occupanti dell’auto se pur feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente dall’auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri arrivati da Arzignano e successivamente da Vicenza con l’autogrù e il personale SAF (speleo alpino fluviale), hanno messo in sicurezza l’auto e controllato che non vi fossero altre persone convolte. I tre feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 per poi essere trasferiti in ospedale. L’auto è stata poi imbragata e recuperata con l’autogrù. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 22 circa.