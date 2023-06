L'auto prende fuoco dopo aver tamponato un furgoncino, ferita la conducente

Alle 15:45, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest ed Est dopo le gallerie dei berici per un tamponamento e l’incendio di un’auto: una giovane conducente ferita. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno raggiunto con non poche difficoltà per la galleria completamente occupata delle auto il luogo dell’incidente spegnendo la Lancia Y che ha tamponato, la cui conducente è rimasta ferita.

La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Illese le due persone che viaggiavano nel piccolo furgoncino tamponato. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polizia stradale. A causa dell’incendio si sono formate lunghe code con notevoli ripercussioni sul traffico autostradale.