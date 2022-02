Investito da un'auto pirata, pedone finisce in ospedale

Un pedone è stato investito mentre passeggiava lungo via Battaglione Monte Spluga a Vicenza. L'uomo alla guida dell'auto, dopo averlo colpito, si è dato alla fuga. L'incidente sarebbe avvenuto nella serata di giovedì, verso le 20, vicino alla rotaria in prossimità del bar "Chilli Wine" al Villaggio del Sole. La vittima è un 50enne residente in città.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che ha soccorso il ferito, finito al pronto soccorso in codice giallo e con una probabile frattura del femore. In loco anche una pattuglia della polizia locale che ha sentito i testimoni e sta visionando le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire al pirata.