Investito in bici dal rimorchio di un camion: gravissimo 14enne

È in gravissime condizioni un 14enne di Fontaniva, in provincia di Padova, investito dal cassone del rimorchio di un camion mentre in bici stava percorrendo la statale 47 che da Cittadella porta verso Bassano. Il grave incidente è avvenuto poco prima delle 18 di martedì nel territorio comunale di Tezze sul Brenta, nella frazione di Belvedere ai confini col Padovano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Bassano l'autista del tir, un cittadino della Lituania, nel fare una rotatoria per immettersi in via Nazionale, avrebbe investito il ragazzo sulla bici per poi proseguire nella sua corsa. Fermato poco dopo da un agente della polizia locale, l'autista avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla.

Il minorenne è stato soccorso da un'ambulanza del Suem di Cittadella e portato in ospedale a Padova. Dalle ultime informazioni sarebbe ancora in pericolo di vita.