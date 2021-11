Investito da un'auto mentre attraversava la strada, muore a un mese dall'incidente

I tentativi di salvarlo sono stati inutili. Armidio Cecchinato, il 70enne di Cornedo investito da un'auto lo scorso 4 novembre in via Monte Cimone nella frazione di Spagnago, è morto a un mese dall'incidente. L'uomo stava attraversando la Strada Provinciale 246 verso le 19 di sera quando è stato travolto da una Lancia Y con al volante un 39enne di Valdagno.

L'ambulanza del Suem 118, arrivata sul posto, lo aveva portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in gravissime condizioni e in seguito il 70enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I traumi ricevuti nell'incidente erano però troppo gravi e purtoppo Cecchinato è deceduto poche ore dopo. Per l'invistitore ora scatterà per legge la denuncia per omicidio stradale. Il fascicolo sul caso è stato aperto dalla polizia locale Valle Agno, intervenuta per i rilievi.