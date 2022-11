Suora investita e uccisa, individuato il camionista: "Non mi ero accorto di nulla"

È stato rintracciato dalla polizia locale Nordest Vicentino il conducente del tir che nella mattinata di martedì in via Capitano Alessio a Rosà, ha investito un’anziana suora che stava attraversando la strada, provocandone la morte. L'autista, un cittadino polacco di 22 anni che era andato a scaricare del materiale in una ditta di Fontaniva in provincia di Padova, ha dichiarato agli agenti di non essersi accorto di aver travolto la religiosa 87enne e per questo si era allontanato dal luogo dell'incidente. Le forze dell'ordine sono risalite al responsabile in poco tempo grazie alla lettura della targa quando il mezzo ha attraversato i varchi elettronici. La Valsugana, teatro del tragico incidente, è rimasta chiusa per 2 ore.

La vittima, Maria Ferraro è una suora in pensione nata nel 1935 a Rosà e residente in una casa di riposo del luogo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'anziana è stata investita dalla cabina motrice nel lato destro, quindi all'opposto del posto di guida, mentre attraversava la strada - non sulle strisce pedonali - con i camion fermi al semaforo. Quando il tir è ripartito, sarebbe avvenuto lo schianto fatale. Il giovane conducente, in stato di choc, per l'accaduto, ha ribadito l'impossibilità di vedere la donna nel momento dello schianto.