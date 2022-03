Investita da un'auto mentre attraversa la strada, muore 80enne

Tragico incidente nel pomeriggio di mercoledì a Brendola. Una pensionata di 80 anni, Anna Vanacore, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lo schianto è avvenuto in via Rossini verso le 15. L’anziana, secondo le testimonianze, sarebbe uscita per una passeggiata e stava ritornando a casa quando una Dacia Sandero, con al volante una donna, l’ha colpita. L’80enne è stata trascinata per diversi metri.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118 che ha soccorso la pensionata, tentando di rianimarla. Purtroppo le ferite riportate non hanno lasciato scampo alla donna che è morta poco dopo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La polizia locale dei Castelli ha eseguito i rilievi, chiudendo la strada al traffico durante le operazioni.