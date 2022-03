Investita da un'auto, ragazza in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di martedì ad Albettone in via Forni, sulla discesa del cavalcavia della Valdastico. Per motivi in corso di accertamento una 18enne è stata investita, mentre stava camminando, da un 19enne alla guida di un'Opel Corso.

La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del Suem e trasportata con l'elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale del Basso Vicentino.