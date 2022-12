Investita mentre è in bici, grave 53enne

L'ennesimo sinistro ai danni di un ciclista. È in condizioni molto gravi, ma stabili, all’ospedale di Bassano del Grappa Barbara Conzato, classe ’69 di Marostica, che è stata investita mentre pedalava in bicicletta.

I fatti risalgono alla scorsa domenica 18 dicembre. Come riporta TrevisoToday, Barbara Conzato sarebbe stata investita da un'auto mentre percorreva in bici via Fontanazzi a San Zenone degli Ezzelini. Sul posto si è precipitato il personale sanitario del Suem 118 che ha portato d'urgenza la ciclista al Ca' Foncello di Treviso, prima di essere trasferita a Bassano nella giornata di ieri, lunedì 19 dicembre. I rilievi delle forze dell'ordine saranno invece fondamentali per accertare l'esatta dinamica dell'investimento.