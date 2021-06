Investita sulle strisce da un autobus: 43enne muore in ospedale

Tragedia sulla strada alle 9 di venerdì in viale Venezia a Cassola. Una donna di 43 anni, Mara Girardi - residente a Cassola in via Zanella - è stata investita da un autobus della ditta “Canil Service srl” di Bassano del Grappa mentre stava attraversando la via sulle strisce pedonali.

I soccorsi sono stati immediati. Un'ambulanza ha trasportato la vittima in condizioni disperate all'ospedale di Bassano. Nonostante l'intervento dei medici per la donna non c'è stato niente di fare: è deceduta dopo circa due ore a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa. Il mezzo è stato sequestrato.