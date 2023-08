Auto investe anziana in bici: è grave in ospedale

Grave incidente nella mattinata di sabato a Caldogno. Una donna di 83 anni, residente in paese, è stata investita da una Renault - con al volante un 25enne di Costabissara - mentre era in bicicletta. Lo schianto è avvenuto sulla rotatoria di via Roma. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, che sta cercando di ricostruire le fasi del sinistro visto che non erano presenti testimoni. In seguito al forte urto l'anziana è finita a terra riportando gravi ferite.

Secondo quanto si apprende, il giovane investitore ha sentito un colpo sulla parte anteriore destra della vettura e, una volta sceso dall'auto, ha visto la donna a terra con a fianco la bici. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che ha stabilizzato la vittima dell'incidente e trasportata in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove attualmente si trova ricoverata in rianimazione.