Investimento sulle strisce pedonali, muore 65enne: l'appello della polizia locale al testimone

L'incidente è avvenuto venerdì mattina in città. Francesco Lorenzini è deceduto in ospedale dove era ricoverato in terapia intensiva. Le forze dell'ordine cercano l'automobilista che ha assistito al tragico schianto

Tragico incidente nella mattinata di venerdì in città, in via Ragazzi del '99. Poco prima delle 7 un pedone stava attraversando un passaggio pedonale mentre alcune auto erano in transito da viale Cricoli a via Quadri. Un'auto si è fermata, rispettando l'attraversamento sulle strisce e lasciando passare un pedone che stava portando in giro il suo cane. La vettura dietro, invece, ha sorpassato il mezzo fermo e ha investito in pieno l'uomo di 65 anni. Sul posto è arrivata la polizia locale e un'ambulanza del Suem che ha ricoverato al San Bortolo l'investito in gravi condizioni.

Il 65enne, Francesco Lorenzini, residente in zona, purtroppo è deceduto verso le 11 per le gravi ferite ricevute. L'investitore, un ragazzo di 23 anni di Caldogno (C.P. le iniziali), era alla guida di una Ford Fiesta ed è stato trovato in stato di choc dagli agenti intervenuti. L'auto che si era fermata per lasciare passare il pedone, invece, ha poi proseguito la sua strada senza fermarsi. "Abbiamo bisogno della sua collaborazione per valutare meglio la dinamica dell'incidente, preghiamo che si faccia vivo", è l'appello lanciato dal comando della polizia locale di Vicenza. Il cane è invece uscito illeso dall'incidente ed è stato recuperato dalla sorella della vittima.