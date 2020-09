Anziana travolta da un'auto mentre attraversa la strada: muore in ospedale

Stava attraversando la strada in via Legione galieno a Vicenza quando, per cause in corso di aggiornamento, è stata travolta da un'auto. Vittima dell'incidente una 79enne della zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso la donna per poi trasferirla al San Bortolo in gravi condizioni. Nonostante il ricovero in ospedale, l'anziana è morta qualche ora dopo.

L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale.