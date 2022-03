Ex edicolante investito sulle strisce, si cerca il pirata: l'appello della figlia

"Erio è ricoverato con dei traumi importanti ma fortunatamente vivo grazie alle persone che con buon animo, lunedì 14 marzo alle 20.38 si sono fermate e lo hanno soccorso, dopo che, un innominabile, lo ha investito mentre stava tranquillamente transitando, con il cane del vicino, sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Passalacqua e via IV Armata a Bassano" con queste parole su un post nel suo profilo Facebook, Cristina Carraro, la figlia di Saverio "Erio" Carraro, ringrazia chi ha aiutato il padre investito da un pirata della strada nella serata di lunedì.

Erio, edicolante in pensione molto conosciuto a Bassano, è stato travolto da un’auto sulle strisce pedonali mentre era a passeggio con un cagnolino al guinzaglio (rimasto illeso). Secondo le testimonianze dei presenti il conducente della vettura si è fermato un secondo per poi ripartire lasciando il ferito sull’asfalto. Erio è stato poi soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. L’ambulanza lo ha stabilizzato e portato in ospedale in codice rosso. A quanto sembra le sue condizioni, a 5 giorni dall’accaduto, sembrano in via di miglioramento.

Nel frattempo sono stati moltissimi i messaggi di incoraggiamento per l’ex edicolante, come i messaggi di rabbia verso il pirata della strada. La figlia Cristina, oltre a presentare una denuncia, ha lanciato un appello sui social: “

"Chiediamo sia a questi angeli, che a chiunque abbia visto qualcosa, di aiutarci a confermare quanto successo, nonchè a farci sapere (anche privatamente) i loro nomi, per poterli ringraziare personalmente. Inoltre vogliamo invitare il colpevole a farsi avanti presentandosi nella caserma dei carabinieri di Bassano del Grappa, prima che le indagini che sono in corso portino a trovarlo grazie alle riprese delle telecamere della zona. Crediamo fortemente che sarebbe un atto dovuto nonché a suo favore".