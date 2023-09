Auto investe una ragazza sulle strisce pedonali: "Sono stato accecato dal sole"

Incidente verso le 8:30 di sabato in viale Stazione ad Alte di Montecchio Maggiore. Un'auto, con al volante un 79enne, ha investito sulle strisce pedonali una 20enne originaria dal Bangladesh. La ragazza è sbalzata sull'asfalto con un saldo di alcuni metri.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato la giovane all'ospedale di Vicenza a causa dei traumi ricevuti durante la caduta a terra. Secondo le prime informazioni la ventenne era cosciente durante il trasferimento al San Bortolo: ricoverata in neurologia, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuti anche la polizia locale Dei Castelli per i rilievi. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita ma l'investitore ha dichiarato di non aver visto la ragazza perché è stato accecato dal sole mentre era alla guida.