Investe un pedone con l'auto e poi fugge, individuato il pirata

Individuato il pirata della strada che poco prima delle 19 di sabato 12 novembre, in zona San Bortolo ad Arzignano, ha investito un pedone sulle strisce pedonali che collegano la pista ciclopedonale alla destra del torrente Chiampo. Il giovane, uno straniero di 30 anni é stato urtato da un'auto in cui conducente si è immediatamente dato alla fuga senza nemmeno accennare a rallentare o fermarsi. Sul posto sono arrivati il Suem 118 e pattuglia della Polizia Locale Ovest Vicentino di Arzignano per i rilievi e le indagini. Al giovane sono state riscontrate lesioni guaribili in qualche giorno.

La zona, videosorvegliata da telecamere, e le testimonianze raccolte dagli agenti hanno permesso di identificare il modello ed il colore dell'auto pirata. Inoltre sul posto sono stati rinvenuti alcuni pezzi del veicolo che hanno confermato il tipo di auto Dai video e dall'incrocio dei dati con il Targa System, la polizia, lunedì mattina, ha individuato con certezza il veicolo ed accompagnato in comando il responsabile. Si tratta di un giovane di 32 anni della Val Chiampo, il quale, dopo aver tentato di negare l'addebito, non ha potuto negare l'evidenza delle immagini e dei pezzi rinvenuti perfettamente compatibili con il suo veicolo. Il giovane sarà segnalato alla Procura di Vicenza per lesioni personali provocate da incidente stradale e fuga con omissione di soccorso.