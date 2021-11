Investita mentre torna da scuola, in ospedale 11enne

Incidente nel pomeriggio di mercoledì in viale Italia a Creazzo. Una ragazzina di 11 anni è stata investita da un’auto sulla strada, all’uscita da scuola.

Secondo una prima ricostruzione la ragazzina stava attraversando le strisce pedonali quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da una Fiat 500 con al volante un 50enne del paese.

L’11enne è stata soccorsa da un’ambulanza del Suem 118 e portata al San Bortolo in codice giallo. Rallentamenti della circolazione sul territorio comunale di Creazzo.