Schianto tra due auto, in ospedale un 27enne

Nella mattinata di giovedì, alle 7:50 circa, una pattuglia del consorzio polizia locale Alto Vicentino è intervenuta ad Arsiero al km 48 della Provinciale 350 per il rilievo di un sinistro stradale con feriti.

Una Alfa Romeo Giulietta condotta da un 27enne, proveniente da Arsiero e diretta verso Cogollo del Cengio, per cause in corso di accertamento si è scontrato contro una Peugeot, condotta da un 48enne, che si era fermata in attesa che un autoarticolato svoltasse all'interno di una ditta presente sul lato destro della carreggiata.

A seguito dell'urto la Giulietta è uscita dalla sede stradale e finita completamente sulla sponda destra del terrapieno mentre l'altra auto ha invaso l'altra corsia di marcia, per poi finire in bilico sulla sponda dell'altra strada. Fortunatamente non sono sopraggiunti altri veicoli dal senso opposto di marcia durante l'invasione della corsia di marcia. Il conducente della Giulietta è stato soccorso e trasportato dal 118 presso il nosocomio di Santorso mentre il conducente della Peugeot è sceso autonomamente dal mezzo.