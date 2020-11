Incidente tra due auto, entrambe si schiantano contro gli alberi: due feriti

Lunedì 2 novembre alle ore 14.10 a Schio in via Maranese, due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale la cui dinamica è al vaglio della polizialocale Alto Vicentino intervenuta con una pattuglia per i rilievi di rito e per la viabilità del caso.

Entrambi i veicoli provenivano da Marano Vicentino, diretti verso Schio. Una BMW con a bordo due scledensi ha urtato con la parte laterale destra contro la parte laterale sinistra dell'autovettura FIAT Punto condotta da una residente nel comune di Dueville. A seguito dello schianto le due autovetture andavano a finire contro due alberi di grosse dimensioni presenti lungo il margine sinistro della carreggiata.

La BMW ha ripostato ingenti danni ed i suoi occupanti sono stati trasportati con l'ambulanza presso l'ospedale di Santorso (fortunatamente nulla di grave). Lievi invece i danni per la FIAT Punto e nessuna conseguenza fisica per la conducente.