Incidente tra due auto, ferita una donna

A mezzogiorno di oggi, lunedì 31 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 n località Ponte Croci, a Valli del Pasubio, per un incidente tra due auto, una Toyota Yaris e una Fiat Grande Punto nel quale è rimasta ferita una donna.

I pompieri, arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Toyota Yaris la conducente, rimasta incastrata con un piede che è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale a Santorso. Illeso il conducente della Fiat Grande Punto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.