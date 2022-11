Scontro tra due vetture, una finisce contro un muretto

Incidente nella scorsa notte. Domenica 6 novembre, alle ore 00:30 circa, due pattuglie del consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute a Marano Vicentino, nei pressi dell'intersezione che via Marconi forma con via Fabio Filzi per il rilevo di un sinistro stradale.

Il conducente di una Dacia Daster, condotta da un 46 enne, stava percorrendo via Filzi con direzione via Marconi. Giunto in corrispondenza di via Marconi, per cause in corso di accertamento, è andato a urtare con la parte anteriore del mezzo contro la parte anteriore di una Nissan Quashqai, condotta da un 57enne che stava percorreva via Marconi diretto verso il centro di Marano Vicentino.

In seguito alla collisione la Dacia ha roteato su sé stessa di 180 gradi, finendo la corsa contro delle lastre in pietra poste sulla destra rispetto il suo senso di marcia, mentre l'autovettura Nissan ha proseguito la marcia invadendo la corsia opposta di marcia per poi finire contro il muretto di recinzione di una vicina abitazione, senza fortunatamente coinvolgere altri mezzi o persone.

Nessuna delle persone coinvolte ha subito lesioni. Le operazioni di rilievo e recupero dei mezzi sono terminate alle 3.