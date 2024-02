Esce di strada col Suv e si schianta addosso a un albero, ferita la conducente

Ha perso il controllo del suv Mercedes sul quale viaggiava ed è finita fuori strada, schiantandosi addosso a un albero sul lato destro della carreggiata, dopo aver rimbalzato contro il marciapiede. L’incidente è avvenuto mercoledì mattina in viale San Lazzaro, poco prima della rotonda di Ponte Alto. La donna alla guida viaggiava in direzione Verona ed è rimasta ferita in modo lieve nello schianto. Sul posto sono arrivati polizia locale e un’ambulanza del Suem che ha portato la conducente al pronto soccorso per accertamenti. Gli agenti hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruirne la dinamica. Viale San Lazzaro è rimasto chiuso al traffico per alcune ore, causando disagi alla circolazione.