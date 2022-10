Incidente sulla strada Cadorna, grave motociclista

Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 ottobre. Dalle prime ricostruzioni, poco prima delle 16:50 una moto sarebbe uscita di strada tra il terzo e il quarto tornante strada Cadorna di Romano d'Ezzelino. Non sono note le generalità del centauro, se non che è un uomo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco è il personale del Suem. Il motociclista, è stato trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa, in codice rosso. La situazione è ancora da valutare, ma non sarebbe in pericolo di vita.