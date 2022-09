Perde il controllo del mezzo in curva, ricoverato motociclista

Brutto incidente in mattinata. Alle 7:40 di oggi, martedì 13 settembre, una pattuglia del consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio, assieme a una del distaccamento di Piovene Rocchette, è intervenuta al km 78 + 900, in corrispondenza dell'ottavo tornante della S.P. 349 del Costo, nel comune di Cogollo del Cengio, per il rilievo di un sinistro stradale con ferito, un ragazzo 30enne residente nel veneziano a bordo di un motociclo Suzuki GSXR600.

Il ragazzo stava percorrendo la strada provinciale 349 del Costo in direzione di Asiago quando, in prossimità del km 78+900 e per cause in corso di accertamento, nell'affrontare la semicurva destrorsa che precede l'ottavo tornante ha perso il controllo del mezzo andando così a collidere con la cinta muraria di contenimento, situata a lato dell'opposta corsia di marcia. Il conducente è stato sbalzato all'interno della ripa erbosa che costeggia l'ottavo tornante mentre il veicolo finiva la sua corsa incastrato sotto il guardrail che delimita l'ottavo tornante.

Sul posto è intervenuta prontamente un'ambulanza del pronto soccorso dell'ospedale di Santorso e l'elisoccorso. Il paziente è stato quindi trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove risulta ricoverato in prognosi riservata.