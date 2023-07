Schianto tra due auto, una donna in ospedale

Incidente stradale a Dueville. Attorno alle 10 di lunedì 10 luglio, un uomo 32enne da Sovizzo, alla guida di una Golf, stava percorrendo via Pasubio con direzione Villaverla quando, per cause in corso di accertamento, non è riuscito a evitare l'urto con una Fiat Panda, condotta da una donna 73enne da Dueville che nel frattempo si era immessa nell'intersezione proveniente da via San Benedetto.

A seguito dell'urto la conducente della Fiat Panda è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale di Vicenza in codice giallo. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale del distaccamento di Sandrigo.