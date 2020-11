Schianto auto-moto, centauro in ospedale: lunghe code in autostrada

Code fino a 5 chilometri si sono formate in autostrada verso le 15 di giovedì per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto. Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto, per cause in corso di accertamento, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, poco dopo la seconda galleria. Sul posto è intervenuto il Suem 118 di Vicenza che ha ricoverato in codice giallo al San Bortolo un motociclista di 22 anni.

Il traffico autostradale ha avuto forti ripercussioni, con code che si sono risolte poco dopo le 16.