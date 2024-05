Si schianta con la moto contro il guardrail, grave centauro

Grave incidente sul Costo di Asiago verso le 16 di sabato. Per motivi in corso i accertamento un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo mentre stava scendendo verso la pianura. La moto è finita addosso al guardrail e il centauro, a causa dello schianto è sbalzato dalla sella riportando gravi ferite. L'incidente è avvenuto tra il tra il 10° tornante e la Barricata, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio, e sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem. Viste le condizioni del motociclista si è reso necessario il trasporto in ospedale a Vicenza con l'elicottero in codice rosso. I rilievi del sinistro sono stati condotti dai carabinieri mentre una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino ha regolato il traffico, rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso.