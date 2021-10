Al volante di una cabrio si schianta contro un platano, grave automobilista

Domenica mattina, alle 5:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP X maranese, tra Schio e Marano Vicentino per soccorrere un automobilista rimasto ferito, finito contro un platano. I pompieri arrivati dal distaccamento scledense, hanno messo in sicurezza la Peugeot cabrio e utilizzando cesoie e divaricatori idraulici estratto il conducente.

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.