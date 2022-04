Investito in bici da un'auto sulla rotatoria, muore 70enne

Incidente mortale nella mattinata di mercoledì a Marano Vicentino. Un ciclista di 70 anni è stato investito da un'auto mentre stava percorrendo la rotatoria tra via degli Alpini e via Monte Pasubio, vicino alla multisala Starplex. L'uomo in sella alla bici è stato colpito violentemente ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi del personale del Suem 118 accorso sul posto: per l'anziano non c'era più niente da fare.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, arrivata sul luogo per i rilievi e per la regolazione del traffico.