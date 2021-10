Drammatica caduta in moto, grave un centauro: arto semi-amputato

Alto incidente a Fara Vicentino, dopo lo schianto bici-furgone avvenuto ieri. Alle 16 di domenica un 49enne di Lugo di Vicenza, alla guida di una Yamaha, stava percorrendo via Alteo con direzione Salcedo quando, giunto all'altezza di via Zucchi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo uscendo dal lato sinistro della carreggiata e urtando violentemente contro il guard rail.

Le lesioni riportate sono apparse subito gravi, tanto che il personale medico dell'ambulanza ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il conducente ha infatti riportato la semi-amputazione di un arto nella caduta ed è stato trasportato all'ospedale di Vicenza in codice rosso.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.