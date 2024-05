Morto in bici contro un furgone della nettezza urbana, il pm dispone la perizia

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza Roberto Venditti ha disposto l’incidente probatorio per ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro stradale avvenuto lungo via Maestri del Lavoro, nella direttrice che lambisce a sud la zona industriale di Schio, costato la vita lo scorso 25 gennaio ad Umberto Zausa, 75enne di Thiene. La richiesta è stata formulata dopo i primi mesi di indagine dal PM Paolo Fietta; l’incarico verrà conferito al geometra Alessio Maritati di Verona, che avrà il compito di redigere una perizia tecnico-dinamica per chiarire cosa esattamente è accaduto nei drammatici momenti che hanno portato allo scontro fatale al ciclista thienese. I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni di Vicenza, gruppo specializzato nel risarcimento di indicenti stradali mortali che affiancherà il geometra Maritati con un proprio perito.

Zausa, poco dopo l'uscita per Marano Vicentino è andato a collidere contro l'autocarro che si trovava nel margine destro della strada e il cui conducente, un 49enne di Vicenza, stava eseguendo lavori di pulizia. A seguito dell'urto, il ciclista ha riportato gravissime lesioni e, nonostante i tentativi di rianimarlo è deceduto poco dopo.