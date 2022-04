Incidente alla vigilia di Pasqua, esce di strada e finisce nel fosso: muore motociclista 57enne

Tragico incidente alla vigilia di Pasqua sulle colline di Montebello Vicentino. Un 57enne, in sella alla sua moto di grossa cilindrata, per motivi in corso di accertamento è uscito di strada schiantandosi in un fossato. L’impatto è stato purtroppo fatale per l’uomo, morto sul colpo. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del Suem 118 arrivati sul posto.

L’incidente è avvenuto in contrada Selva verso le 21:30 di sabato 16 aprile. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo della moto affrontando una curva secca. Un automobilista di passaggio ha dato l’allarme e sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati i carabinieri e la polizia locale che sta procedendo con i rilievi.