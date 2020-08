Travolto da un'auto: muore pensionato

Tragico incidente nel pomeriggio di lunedì a Villaga. Un pensionato di 73 anni, Ettore Gambin, residente in paese, è stato travolto da un'auto mentre stava tornando a casa a piedi dopo essere stato a un distributore automatico di sigarette a pochi metri da casa. L'investimento è avvenuto verso le 15:30 lunga la strada Berico Euganea. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem assieme all’elisoccorso ma purtoppo ogni tentativo di salvare l'uomo è risultato inutile. Gambin è morto sul colpo.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Barbarano Mossano che stanno vagliando la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione il pensionato stava camminando quando è stato investito da un'auto con alla guida un uomo residente a Sossano che non si sarebbe accorto della presenza del 73enne. L'anziano è stato sbalzato sull'asfalto per diversi metri riportando gravi lesioni. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.