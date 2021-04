Tragico schianto tra un moto e un tir: 62enne perde la vita

L'incidente mortale è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Il mezzo pesante ha centrato un Ducati 849 mentre stava entrando in una ditta. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Niente da fare per il motociclista, deceduto sul colpo

Tragico incidente in via Chizzalunga (S.P.119), a Sandrigo alle 11:50 di venerdì 23 aprile. Pellegrino Zanetti, 62enne di Fara Vicentino, alla guida del proprio motociclo Ducati 849 stava percorrendo via Chizzalunga in direzione Breganze, quando, giunto all'altezza di attività commerciale posta al civico 14, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l'impatto con un autotreno marca Volvo, che, proveniente dalla direzione opposta e condotto da A.P., uomo 38enne residente a Thiene, stava effettuando manovra di svolta a sinistra per l'ingresso nella ditta ubicata al civico 14.

A seguito dell'urto il motociclo si è incastato tra gli assi posteriori della motrice, per poi essere trascinato avanti per circa 13 metri, dove poi l'autotreno si è fermato. Il conducente del motociclo risulta essere deceduto sul colpo. Il pubblico ministero ha disposto l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale.

Rilievi e regolazione traffico a cura di 4 pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino, delle quali due di Sandrigo, una di Monticello Conte Otto e una di Thiene.