Travolto da un Suv all’uscita dal ristorante, muore camionista 61enne

Tragedia sulle strade del Veneto nella serata di martedì. Un camionista 61enne di Rosà - Claudio Peretto - è stato travolto e ucciso da una Nissan Qashqui mentre, verso le 22 attraversava la tangenziale est a Borsea, frazione di Rovigo, per raggiungere il suo camion. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era appena uscita dal ristorante “Al Fogolar”, un posto molto frequentato dagli autotrasportatori, dove si era fermato a cenare. Come riporta "Il Corriere del Veneto" alla guida del Suv c’era una 33enne residente nel Ferrarese. La donna ha chiamato i soccorsi e poi è stata portata in ospedale in stato di choc.

A causa del violento impatto col cofano dell'auto, Peretto è stato sbalzato a dieci metri dal punto dello schianto ed è morto sul colpo. Inutile il tempestivo intervento del medico del Suem 118, arrivato sul posto assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.