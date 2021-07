Tir in manovra travolge e uccide un 70enne

Tragico incidente a Romano d'Ezzelino verso le 16 di venerdì. Per cause in corso d'accertamento un autoarticolato, mentre stava facendo manovra, ha travolto e ucciso un uomo di circa 70 anni. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente.