Tir in manovra travolge e uccide un uomo

Aggiornamento

È un uomo di 58 anni (e non di 70 come inizialmente si pensava), Giuseppe Dissegna, la vittima del tragico investimento mortale avvenuto poco dopo le 16 a Romano d'Ezzelino in via Martiri Belfiore.

L'uomo è stato travolto da un tir in fase di manovra. Da una prima ricostruzione sembra che il camionista non si si accorto della presenza del pedone dietro al rimorchio e l'abbia travolto con conseguenze fatali. Dissegna si trovava lì, vicino alla sua abitazione, in quanto era andato a portar fuori il cane.

L'autista ha immediatamente dato l'allarme dopo l'investimento e sul posto è arrivata un'ambulanza del Sue, 118. I tentativi di rianimazione del 58enne sono stati purtoppo inutili.

L'incidente

Tragico incidente a Romano d'Ezzelino verso le 16 di venerdì. Per cause in corso d'accertamento un autoarticolato, mentre stava facendo manovra, ha travolto e ucciso un uomo di circa 70 anni. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente.