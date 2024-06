Muore in moto a 65 anni nello schianto con un'auto, la vittima era un volontario nelle ambulanze

La vittima del terribile incidente avvenuto a Bolzano Vicentino alle 12.45, di sabato 15 giugno è Renato Scuccato, commerciante e appassionato motociclista di Carmignano di Brenta. Aveva 65 anni. L'uomo ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua moto contro un'auto, una Fiat Panda. Illesi i due anziani a bordo della vettura. L'incidente è avvenuto lungo la SS 53, in via Gorizia.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Panda avrebbe svoltato all'interno del parcheggio di un supermercato mentre il motociclista stava percorrendo regolarmente la Postumia in direzione Treviso. Inevitabile lo schianto con la moto. Una squadra dei Vigili del fuoco accorsa da Vicenza, ha sollevato la Fiat Panda con dei cuscini sollevatori per estrarre il motociclista finito sotto l’auto. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illesi la coppia di anziani a bordo dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 14.30.

Renato Scuccato, commerciante in pensione di Carmignano di Brenta, era molto conosciuto in paese, sia come gestore del negozio di elettrodomestici che per il suo impegno nel sociale, come volontario di soccorso sanitario nelle ambulanze per l'associazione di pubblica assistenza e soccorso SoS Alta Padovana che ha sede a Casoni di Fontaniva. Il profilo Facebook dell'associazione è stato listato a lutto, con l'immagine di copertina, contenente la scritta "Grazie Renato", dedicata al 65enne.

Scuccato lascia la moglie Paola e i due figli Chiara e Matteo. I funerale si svolgeranno martedì 18 giugno alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Carmignano di Brenta. Eventuali offerte saranno devolute all'associazione SoS Alta Padovana.