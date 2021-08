Tragedia all'alba sulla provinciale, 19enne investito e ucciso in bici

Tragico incidente all'alba di sabato lungo la Strada Provinciale "Maranese" che collega Marano Vicentino a Schio. Per cause in corso di accertamento, un giovane di 19 anni (N.A. le iniziali), è stato travolto e ucciso da un'auto mentre percorreva la strada in bici nella stessa direzione della vettura.

Lo schianto è avvenuto alle 5:45. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima. La dinamica dell'incidente e gli accertamenti sono al vaglio dei carabinieri di Thiene.

L'investitore (V.N le iniziali), sempre del luogo, un ragazzo di 23 annni, si trovava alla guida di un'Alfa Romeo. Ora è indagato per omicidio stradale.