Schianto tra auto e tir, muore una persona

Tragico incidente nella mattinata di giovedì lungo la Postumia, nel territorio comunale di Lisiera, frazione di Bolzano Vicentino. all'altezza del tratto sopraelevato sul fiume Tesina. Lo schianto avrebbe coinvolto più mezzi, a quanto sembra due tir e due auto. Il bilancio è di una persona che ha perso la vita.

La Statale 53 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuto il Suem, i vigili del fuoco e le forze dell'ortdine, oltre che i tecnici dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto interessato all'incidente.

(Articolo in aggiornamento)