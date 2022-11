Travolta da un'auto muore studentessa 22enne, l'automobilista positivo a droga e alcol: era di ritorno da una festa nel Bassanese

Aveva trascorso la serata a una festa nella zona di Bassano del Grappa e stava rincasando quando, a Paderno di Pieve del Grappa (TV) ai confini col Vicentino, si è consumata la tragedia. Un 23enne di San Zenone degli Ezzelini (TV) - Alessandro Giovanardi il nome - alla guida di un'Audi A3, attorno alle 4.30 ha investito e ucciso una ragazza di 22 anni, la studentessa 22enne Miriam Ciobanu. Il ragazzo, come scrive Trevisotoday, è stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato. Durante il primo sopralluogo e i tempestivi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sul luogo della tragedia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, l'automobilista, è stato trovato positivo all'assunzione di alcool e stupefacenti. In particolare il tasso alcolemico è stato di circa 1,5 gr/l e la positività alle droghe è legata all'assunzione di cannabinoidi.

Il 23enne, sotto choc e in preda alla disperazione, è stato accompagnato in caserma dove è rimasto piantonato, assistito dal padre, Mario, titolare a San Zenone di una nota ditta che si occupa di pittura edile e tinteggiature. Alessandro Giovanardi, operaio in una fabbrica della zona, aveva trascorso la serata ad una festa nel Bassanese. «Mio figlio ha le sue colpe, aveva bevuto»: ha detto il padre durante un breve colloquio avuto con il sindaco di San Zenone, Fabio Marin, che si è detto addolorato per l'accaduto. Da tutti il 23enne è descritto come una persona buona, educata: nessuno dei suoi compaesani dubita che la sua disperazione sia autentica. «E' l'ennesima tragedia di un anno nero per la nostra comunità, per quanto riguarda le tragedie della strada»: ha spiegato Marin. Il giovane è stato poi accompagnato in carcere di Treviso.

Miriam aveva trascorso la serata di ieri con il fidanzato ed il fratello di quest'ultimo, un 23enne: insieme avevano mangiato una pizza in un locale della zona. La 22enne aveva avvisato il padre Giovanni che avrebbe trascorso la notte a casa del fidanzato ma tra i due è scoppiata una furibonda lite. Dopo questo scontro Miriam sarebbe stata messa alla porta dal ragazzo: da qui la decisione della ragazza di incamminarsi a piedi verso l'abitazione del padre (a cui aveva telefonato verso le 3 del mattino, senza purtroppo avere risposta), a Onè di Fonte. Lungo il tragitto verso casa il tragico epilogo, in una strada purtroppo già in passato teatro di gravi incidenti stradali. In basso la foto della lunga frenata del veicolo.