Tragico incidente durante il nubifragio, muore scooterista 46enne

Tragico incidente nella serata di martedì in via Valchiampo a Montorso, mentre infuriava il nubifragio. E proprio il maltempo è alla base delle cause della morte di Manoi Cumar, cittadino indiano residente a Sarego di 46 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Valdagno intervenuti sul posto, poco prima delle 21:30 l’uomo stava transitando lungo la strada quando è caduto a terra, proprio vicino a un albero sradicato dal suolo, riportando gravi traumi. Un’auto, che era dietro di lui, si è fermata e ha dato l’allarme.

Poco dopo, sul luogo dell’incidente, è arrivata un’ambulanza che già si trovava in zona. Il 46enne, nonostante i tentavi di rianimazione, è morto sull’ambulanza che lo stava trasportando in ospedale, probabilmente per un arresto cardio circolatorio in seguito alle ferite riportate. Ancora da chiarire se l’uomo sia stato colpito dalla pianta caduta a terra o se invece l’impatto sia avvenuto successivamente. Non è ancora escluso, da parte dei militari intervenuti, anche il coinvolgimento di altri mezzi.