La passeggera morì nell'incidente frontale, la conducente denunciata per omicidio stradale e guida in stato d'ebrezza

Una persona denunciata in stato di libertà per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza alcolica. È quanto risulta dalla conclusione degli indagini dei carabinieri circa il tragico incidente avvenuto poco prima delle 22 del 13 dicembre ad Arsiero lungo la strada provinciale 350, a seguito del quale ha perso la vita Ingrid Dal Santo, di 32 anni.

Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale da parte dei carabinieri della stazione di Valdastico, è emerso che la conducente dell’autovettura Citroen C3 (B.B. classe 1972 rimasta ferita nel sinistro), con a bordo la passeggera deceduta, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver invaso la corsia di opposta, si è schiantata frontalmente con un Suv Mercedes che sopraggiungeva in quel momento, il cui conducente è rimasto illeso.

All’esito degli accertamenti eseguiti dai militari è emerso che la conducente dell’autovettura che trasportava la donna deceduta, si era posta alla guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito.