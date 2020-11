Cade dalla bici e viene travolto da un'auto: muore 70enne

Tragico incidente nella mattinata di mercoledì a Villaga. Secondo una prima ricostruzione verso le 10:15 un ciclista stava percorrendo con un gruppo di amici in via Monticelli, la provinciale 8 che da Villaga porta a Barbarano, quando avrebbe toccato la bici di un compagno di corsa, cadendo e invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva, nell'altro senso di marcia una Opel Corsa. L'auto ha travolto l'uomo che ha perso la vita.

La vittima, Rinaldo Luciano, è un 70enne nato e residente a Padova. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, compreso l'elicottero del Suem, ma purtroppo per il ciclista non c'era più niente da fare. I rilevi sono stati effettuati dai carabinieri di Barbarano.