Schianto auto-moto, muore un centauro

Incidente mortale a Bassano del Grappa in viale Vicenza. Attorno alle 16:40, per cause in corso di accertamento, un moto si è schiantata addosso a un'autovettura che stava entrando in un parcheggio. Il centauro è stato sbalzato dalla sella riportando gravissime ferite. I sanitari nel Suem, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimare l'uomo, purtoppo senza riuscirci.

Il motociclista, a quanto sembra dalla prime informazioni un uomo di circa 50 anni, era in arresto cardiaco ed è morto per i gravi traumi riportati.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bassano. Il traffico sulla provinciale ha subito forti disagi, vista l'ora di punta e con la chiusura della strada fra la rotonda Metalba e l’incrocio per Nove.

(Articolo in aggiornamento)